Diretta live lega pro girone B: Mantova-Matelica

Formazioni ufficiali:

Mantova

Tozzo, Bianchi, Zanandrea, Checchi, Zibert, Ganz, Gerbaudo, Milillo, Cheddira, Lucas, Di Molfetta

All. Troise

Matelica

Cardinali, Fracassini, Di Renzo, De Santis, Bordo, Volpicelli, Pizzutelli, Leonetti, Balestrero, Cason, Moretti

All.Colavitto

Sesta giornata del campionato di Lega Pro girone B ed al Martelli di Mantova scende la sorpresa Matelica: i marchigiani di mister Colavitto hanno 10 punti in classifica ed al momento occupano la terza posizione, sicuramente vorranno confermarsi ai piani alti, dopo aver superato squadre di prim’ordine come Triestina, Feralpisalò, Modena ed aver, inoltre, fermato l’attuale capolista Südtirol sull’1-1, con l’unico passo falso registrato nel match contro il Vis Pesaro.

Per quanto riguarda i virgiliani di mister Troise, dopo la sconfitta esterna contro la Sambenedettese, ci sarà la voglia di tornare a vincere tra le mura amiche e sfoderare una prestazione simile a quella contro il Perugia: ancora una volta, l’avversario da affrontare si prospetta tosto capace di dar vita a un match aperto e affascinante, con i virgiliani chiamati ad una prova di impegno, grinta e massima determinazione – tutti elementi che il gruppo sta dimostrando ampiamente di possedere – in un girone che giornata dopo giornata ci sta abituando a colpi di scena e risultati decisamente inaspettati.

Diretta testuale dalle ore 17.50 qui su Supernews dallo stadio Danilo Martelli di Mantova per non perdere nemmeno un’azione di questa partita che promette di essere molto interessante