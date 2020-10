Dove vedere Bolivia Argentina, diretta e streaming gratis qualificazioni Mondiale 2022

In scena allo Stadio Hernando Siles di La Paz l’incontro Bolivia Argentina, valido per la seconda giornata di qualificazione sudamericana al Mondiale Qatar 2022. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv in chiaro e streaming gratis Bolivia Argentina.

Dove vedere Bolivia Argentina, presentazione della partita

Martedì 13 ottobre alle ore 22:00 presso lo Stadio Hernando Siles di La Paz si disputerà Bolivia Argentina, seconda giornata di qualificazione sudamericana al Mondiale Qatar 2022. L’incontro metterà a confronto i padroni di casa della Bolivia che dovranno provare a rifarsi dopo la cocente sconfitta subita all’esordio contro il Brasile per 5-0. Gli ospiti dell’Argentina, invece, vengono da un risultato positivo contro l’Ecuador, con una vittoria per 1-0 grazie al gol di Messi su rigore, e puntano a far bene anche in Bolivia per mantenere salda la testa della graduatoria. Ecco dove vedere Bolivia Argentina in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Bolivia Argentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro

L’incontro Bolivia Argentina si giocherà allo Stadio Hernando Siles di La Paz, martedì 13 ottobre alle ore 22:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro. Sarà possibile però vedere Bolivia Argentina in streaming gratis su Como TV, il canale online della società di calcio lariana che si è aggiudicato i diritti per la trasmissione in chiaro delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar.