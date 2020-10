Dove vedere Bologna-Reggina Coppa Italia, live streaming e diretta tv in chiaro?

Bologna-Reggina, chi passa il turno sfida la vincente tra Cittadella-Spezia. Dopo aver perso nell’ultima giornata di Serie A contro la Lazio, la squadra di Sinisa Mihajlovic cerca il riscatto in Coppa Italia contro i calabresi che militano nel campionato di Serie B. Non è un bel momento per i felsinei che fanno il loro esordio nella competizione mentre gli ospiti hanno eliminato il Teramo nel secondo turno con una rete firmata da Di Chiara. Il match Bologna-Reggina si gioca martedì 27 ottobre alle ore 15 nello stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Nei quattro precedenti in coppa tra le due squadre si registrano tre successi degli emiliani ed un pareggio, l’ultimo incontro risale al secondo turno della competizione 1998/1999.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-REGGINA COPPA ITALIA



BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Calabresi, Denswil, Hickey; Schouten, Kingsley; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; M. Rossi, Gasparetto, Stavropoulos; Situm, Faty, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Vasic, Lafferty.

Dove vedere Bologna-Reggina, streaming e diretta tv Coppa Italia

Il match Bologna-Reggina, valevole per il terzo turno della Coppa Italia, non sarà trasmesso nè in diretta tv in chiaro nè in streaming gratis. La Rai detiene i diritti televisivi della competizione ed ha deciso di trasmettere su Rai Sport 1 HD solo tre match per questo turno: Sampdoria-Salernitana, Torino-Lecce e Verona-Venezia.