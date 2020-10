Dove vedere Dinamo Kiev Juventus streaming e diretta Tv Champions League

Martedì 20 ottobre, alle ore 18:55, andrà di scena il match valido per la prima giornata della fase a gironi Gruppo G di Champions League tra Dinamo Kiev Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico di Kiev. A 21 mila tifosi ucraini è concesso supportare la propria squadra. Si tratterà di tifosi tutti ucraini. La confederazione europea, infatti, non permette l’ingresso di supporters della squadra ospite. Dove vedere Dinamo Kiev Juventus streaming e in diretta Tv?

Dinamo Kiev Juventus: la presentazione del match

La Juventus si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nel campionato italiano. I bianconeri, infatti, hanno raccolto appena due punti contro Roma e Crotone all’Olimpico e allo Scida. La squadra di Andrea Pirlo ha però ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0 contro il Napoli, a seguito della mancata partenza per Torino del club partenopeo per il match dello scorso 4 ottobre. La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo positivo al Covid nei giorni scorsi e di De Ligt ancora alle prese con l’infortunio che lo ha colpito in estate. La Dinamo Kiev si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nel campionato ucraino. La squadra allenata dall’esperto Lucescu ha pareggiato in casa contro lo Zorya ed ha vinto per 2-0 in trasferta contro il Club L’Viv. Dove vedere Dinamo Kiev Juventus streaming e in diretta Tv?

Dinamo Kiev Juventus streaming e diretta tv Champions League

Dinamo Kiev Juventus match valido per la fase a gironi della Champions League, gara in programma oggi 20 ottobre alle ore 18:55, sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 201. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.