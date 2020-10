Dove vedere Germania-Svizzera: streaming gratis e diretta TV Nations League

Questa sera alle ore 20.45 al RheinEnergieStadion di Colonia, si disputerà il match Germania-Svizzera, valevole per la quarta giornata di Nations League (Lega A, gruppo C); in classifica i padroni di casa del ct Joachim Low si trovano al secondo posto con cinque punti, mentre gli ospiti del ct Vladimir Petkovic all’ultimo con un solo punto. Nell’altra gara del raggruppamento la Spagna (sette punti), sarà impegnata in trasferta contro l’Ucraina (tre punti).

Le due nazionali si sono già incontrate lo scorso 6 settembre al St. Jakob-Park di Basilea dove ci fu un pareggio per 1-1 con reti di Gundogan per gli elvetici e Widmer per i teutonici; i precedenti complessivi sono 52 con i tedeschi in largo vantaggio per 36-9 e 7 pareggi con 205 reti realizzate (139-66 il parziale). L’arbitro dell’incontro sarà il francese Ruddy Buquet.

Queste le probabili formazioni:

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Sule, Gosens; Kimmich, Kroos, Goretzka; Havertz, Werner, Gnabry.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Sow, Zuber; Mehmedi, Seferovic.

Dove vedere Germania-Svizzera: streaming gratis e diretta TV

Il match di Nations League Germania-Svizzera (calcio d’inizio ore 20.45), sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del bouquet di Sky), con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Paolo Tramezzani: il collegamento partirà alle ore 20.40 e ci sarà anche la possibilità di seguire la gara in streaming gratuito su Mediaset Play, servizio disponibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. A fine partita, andrà in onda Pressing Nations League, condotto da Giorgia Rossi, con Mino Taveri e Sandro Sabatini.