Il match amichevole tra Inghilterra e Galles in programma giovedì 8 ottobre alle ore 21, non può di certo considerarsi un’amichevole. I gallesi di Gareth Bale vogliono ben figurare contro la selezione inglese, la quale conta campioni del calibro di Raheem Sterling ed Harry Kane. I due talenti agli ordini di Southgate stanno vivendo un momento strepitoso della loro carriera, essendo gli uomini cardine di Manchester City e Tottenham. L’Inghilterra conta tra le sue fila anche altri giovani campioni come Marcus Rashford e Sancho. Pure loro grandi protagonisti con United e Borussia Dortmund.

Entrambe le squadre stanno vivendo un momento di grande forma: sono ben quattro le vittorie consecutive del Galles nelle ultime quattro partite disputate con Azerbaigian, Ungheria, Finlandia e Bulgaria. Anche l’Inghilterra viene da 5 risultati utili con consecutivi, con la striscia di vittorie fermata dal pareggio esterno con la Danimarca in Nations League. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere l’amichevole Inghilterra-Galles giovedì 8 ottobre alle ore 21.

Dove vedere Inghilterra-Galles streaming e diretta tv amichevole

Il match amichevole Inghilterra-Galles in programma giovedì 8 ottobre, non sarà trasmesso in Italia da nessuna emittente televisiva. Non è previsto nemmeno lo streaming del match anche se la partita sarà visibile dalle tv locali sui canali ITV e S4C. Qualora ci fossero aggiornamenti in merito alla trasmissione del match nel nostro territorio, la redazione di SuperNews aggiornerà tempestivamente i lettori su questo articolo.