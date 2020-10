Dove vedere Italia Moldavia streaming gratis e diretta tv

Amichevoli Nazionali, ecco dove vedere Italia Moldavia in streaming gratis e diretta tv.

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena il match amichevole Italia – Moldavia. La partita, inizialmente, era in programma allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La scelta di spostare la partita da Parma a Firenze è stata presa per limitare gli spostamenti degli azzurri, ora in ritiro a Coverciano. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà il tedesco Daniel Siebert con Jan Seidel e Rafael Foltyn assistenti e l’italiano Marco Piccinini come quarto ufficiale.

L’amichevole contro la Moldavia è una gara per testare il livello di forma dei giocatori italiani, in vista delle due gare di UEFA Nations League previste in questa sosta contro Polonia (11 ottobre) e Olanda (14 ottobre). L’Italia arriva a questa sfida dopo sedici risultati utili consecutivi, di cui tredici vittorie: l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 contro il Portogallo per 1-0 nella scorsa Nations League. La Moldavia, invece, è da sedici partite che non trova la vittoria: il 15 novembre 2018 arrivarono i tre punti nei gironi di Nations League, sconfiggendo il San Marino con il risultato di 1-0.

Italia e Moldavia si sono sfidate per quattro volte nella loro storia, ma mai in una gara amichevole: nel 1996/1997 e 2004/2005 le due nazionali si sono trovate nello stesso girone delle qualificazioni mondiali. L’Italia ha sempre vinto, segnando nove reti e subendone solamente due.

Dove vedere Italia Moldavia tv

La sfida amichevole tra Italia e Moldavia sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai che detiene i diritti delle partite della Nazionale. Precisamente, la partita sarà trasmessa sul canale Rai 1 a partire dalle ore 20:30. L’ampio pre partita sarà possibile seguirlo su Rai Sport +HD (canale 57 digitale terrestre) dalle ore 19:30. Stessa cosa vale per il post partita che verrà trasmesso su Rai Sport +HD dalle ore 23.

Dove vedere Italia Moldavia streaming gratis

Il match Italia – Moldavia potrà essere seguito anche in streaming gratuito su Rai Play, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente alla piattaforma sul sito o scaricando la relativa app su tutti i dispositivi mobili.