Dove vedere Juventus-Barcellona Champions League, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Juventus-Barcellona, Pirlo in cerca di riscatto. Dopo il deludente pareggio nell’ultimo turno di campionato contro il Verona, i bianconeri si rituffano nella competizione europea affrontando i blaugrana, reduci dalla sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid. Nella prima giornata la squadra di Pirlo ha vinto 2-0 in trasferta contro la Dinamo Kiev mentre i catalani hanno passeggiato contro il Ferencvaros con un perentorio 5-1 casalingo. Il match Juventus-Barcellona, valevole per il secondo turno del girone G della Champions League 2020/21, si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 21.00 nell’Allianz Stadium di Torino.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-BARCELLONA



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman

Dove vedere Juventus-Barcellona, streaming e diretta tv in chiaro Champions League

Il match Juventus-Barcellona sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 252 con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida sarà visibile anche in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Play.