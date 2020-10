Dove vedere Montenegro Lussemburgo diretta tv e streaming Nations League

Martedì 13 ottobre 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Pod Goricom di Podgorica andrà in scena Montenegro Lussemburgo, incontro valido per la 4^ giornata di Lega B di Nations League. Ecco tutte le informazioni dove vedere Montenegro Lussemburgo in tv e streaming.

Dove vedere Montenegro Lussemburgo, presentazione della partita

Il match Montenegro Lussemburgo metterà a confronto le squadre che guidano il girone 1 di Lega B di Nations League. I padroni di casa del Montenegro, a 9 punti in classifica, hanno sin qui fatto un percorso netto con 3 vittorie in altrettante partite. Gli ospiti del Lussemburgo, secondi in graduatoria a 6 punti, tentano di fare il colpaccio in terra montenegrina per agganciare le Aquile in testa alla classifica e giocarsi fino all’ultima giornata una storica qualificazione nella Lega A. La partita di andata, disputata a settembre in Lussemburgo, si è chiusa sul punteggio di 0-1 per il Montenegro. Ecco dove vedere Montenegro Lussemburgo in diretta tv e streaming.

Dove vedere Montenegro Lussemburgo, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Montenegro Lussemburgo si giocherà allo Stadio Pod Goricom di Podgorica, martedì 13 ottobre 2020 alle ore 20:45. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in streaming gratis dalle reti italiane. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della partita nelle pagine social delle 2 Nazionali (via Facebook, Instagram e Twitter). La partita Serbia-Ungheria verrà inoltre trasmessa in diretta tv dalle rispettive reti nazionali delle due compagini su SportKlub (Montenegro) e Eleven Sports e RTL (Lussemburgo).