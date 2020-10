Dopo la sconfitta rimediata contro l’Islanda (2-1) nei play-off di qualificazione ad Euro 2021, la Romania si prepara ad affrontare la Norvegia nel terzo turno del Gruppo 1 della League B di Nations League. Norvegia-Romania si prospetta una partita molto interessante tra due Nazionali che sono distanziate da un solo punto in classifica (Romania a quota 4 punti e la Norvegia a 3) e che hanno l’ambizione di arrivare primi in classifica nel proprio girone.

Norvegia-Romania: orario, luogo, designazione arbitrale e precedenti

Il match Norvegia-Romania, valido per il terzo turno di Nations League, si giocherà allo Stadio Ullevål Stadion di Oslo, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. L’arbitro scelto per Norvegia-Romania è lo slovacco Kruzliak. Vi sono quattro precedenti tra queste nazionali (1 vittoria Norvegia e 3 pareggi), l’ultimo risale all’Ottobre dello scorso anno quando allo Stadio National Arena di Bucharest, le due squadre terminarono il match sull’1-1.

Dove vedere Norvegia-Romania, streaming e diretta tv Nations League

Al momento per la partita Norvegia-Romania, valida per il terzo turno di Nations League, non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia ma, verrà trasmessa in diretta tv dalle rispettive tv locali come Pro Tv (in Romania) e Tv2 (in Norvegia). In Italia non è previsto né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro del match.