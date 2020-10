Dove vedere Rio Ave Milan streaming e diretta Tv Europa League

Giovedì 1 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per i playoff di Europa League tra Rio Ave Milan. Le due compagini si sfideranno allo “Estadio do Rio Ave” situato nella città portoghese di Vila do Conde.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Il Milan si avvicina alla sfida reduce da due convincenti vittorie in campionato contro Bologna e Crotone, entrambe per due reti a zero. Lineare e vincente, finora, anche il percorso in Europa League. I rossoneri, infatti, hanno eliminato dapprima lo Shamrock Rovers, in terra irlandese, e poi i norvegesi del Bodo/Glimt a San Siro. Per la qualificazione alla fase a gironi della competizione europea sarà decisiva la sfida contro i portoghesi del Rio Ave. La squadra allenata da Mario Silva si avvicina al match reduce da due pareggi in campionato contro Guimaraes e Tondela. Il Rio Ave ha eliminato in Europa League il Borac Banja Luka e soprattutto i turchi del Besiktas. Dove vedere Rio Ave Milan streaming e diretta Tv?

Rio Ave Milan streaming e diretta Tv Europa League

Rio Ave Milan in programma giovedì 1 ottobre alle ore 21:00, gara valida per i playoff di Europa League, sarà visibile su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.