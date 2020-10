Dove vedere Udinese Roma streaming e diretta Tv Serie A

Sabato 3 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Udinese Roma. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Friuli di Udine.

La Roma si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio in occasione delle prime due giornate di campionato. In particolare, i giallorossi hanno perso a tavolino contro il Verona, a causa della problematica legata all’inserimento in lista di Diawara, e hanno pareggiato per 2-2 contro la Juventus all’Olimpico, con doppietta di Veretout. La squadra di Fonseca, quindi, è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Partenza disastrosa per l’Udinese: due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. I bianconeri hanno contro Spezia e Verona, rispettivamente per 1-0 e per 2-0. Dove vedere Udinese Roma streaming e in diretta Tv?

Udinese Roma streaming e diretta Tv Serie A

Udinese Roma in programma sabato 3 ottobre alle ore 20:45, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN.