Dove vedere Verona-Venezia Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport

Verona-Venezia, chi vince sfida una tra Cagliari e Cremonese. Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Juventus, la squadra di Juric affronta il derby veneto di coppa per cercare il passaggio al quarto turno della Coppa Italia 2020/21. Gli scaligeri fanno il loro esordio nella competizione mentre gli ospiti, che militano nel campionato di Serie B, hanno superato 2-0 la Carrarese con una doppietta del norvegese Johnsen. Il match Verona-Venezia si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 17 nello stadio Bentegodi di Verona. Le due squadre registrano un solo precedente nel primo turno della competizione nel lontano 1964/65 con una vittoria dei lagunari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-VENEZIA

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Empereur; Rüegg, Vieira, Ilic, Udogie; Zaccagni; Salcedo, Di Carmine.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Bjarkason; Karlsson, Johnsen.

Dove vedere Verona-Venezia, streaming gratis e diretta in chiaro

Il match Verona-Venezia, valevole per il terzo di Coppa Italia. sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Rai Play, piattaforma disponibile sul sito della Rai per pc e notebook e tramite app per mobile e tablet. La televisione di stato detiene i diritti della competizione ed ha deciso di trasmettere il derby veneto in chiaro insieme a Torino-Lecce e Sampdoria-Salernitana.