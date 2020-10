Delle sette partite di oggi spiccano sicuramente, per importanza, Spagna-Svizzera ed Ucraina-Germania.

Le 4 squadre sono tutte nello stesso girone della League A e se la giocheranno fino alla fine per i Play Off finali.

Nelle prime 2 giornate gli iberici hanno matato dapprima l’Ucraina per 4 a 0 e successivamente pareggiato con la Germania per 1 a 1. Gli elvetici invece furono sconfitti di misura per 2 a 1 dall’Ucraina, per poi pareggiare 1 a 1 contro gli ex campioni del mondo tedeschi. Se per gli Svizzeri potrebbe essere l’ultima occasione per risalire la china, per la Spagna in ottima salute, vale il discorso al contrario. Per quanto riguarda la squadra allenata da Shevchenko dopo la batosta in Spagna e la vittoria contro gli svizzeri, nell’ultima amichevole del 7 ottobre e’ stata umiliata per 7 a 1 dalla Francia, e avra’ una grande voglia di riscatto anche se di fronte dovra’ fare i conti con la fame di punti di Low e la sua compagine alle prese con il ricambio generazionale, la quale viene dal pareggio in amichevole per 3 a 3 contro la Turchia.

Nel primo gruppo della League C si affronteranno Lussemburgo-Cipro e Montenegro-Azerbaigian.

I lussemburghesi per restare attaccati ai montenegrini dovranno vincere questa sfida, mentre i primi della classe, del Montenegro, contro gli azeri, vincendo consoliderebbero il primato con 3 vittorie su tre.

Nelle restanti partite tra le cenerentole d’Europa, ma questo non vuol dire che non siano degne di rispetto, le Isole Faeroerne incontreranno la Lettonia, il Liechtenstein giochera’ contro Gibilterra e per ultimo L’Andorra ospitera’ Malta.

Le Faeroerne sono prime in classifica con 6 pt. davanti proprio alla Lettonia che segue a 2 pt., Malta e Andorra sono entrambe ad 1 pt. in fondo classifica, e tutte e 4 fanno parte dello stesso girone 1 di League D.

La sfida tra Liechtstein e Gibilterra rappresenta un po’ il grande incontro del girone 2 sempre della suddetta League, e poiche’ si trovano appaiate al primo posto con 3 punti sara’ certamente dura per entrambe; nello stesso girone si trova anche San Marino che oggi riposera’.

Partite del 10-10-2020:

Spagna-Svizzera ore 20:45

Ucraina-Germania ore 20:45

Lussemburgo-Cipro ore 15:00

Montenegro-Azerbaigian ore 15:00

Faeroerne-Lettonia ore 18:00

Liechtenstein-Gibilterra ore 18:00

Andorra-Malta ore 20:45.

Classifiche:

League A gruppo 4:

1 Spagna 6 pt.

2 Ucraina 3 pt.

3 Germania 2 pt.

4 Svizzera 1 pt.

League C gruppo 1:

1 Montenegro 6 pt.

2 Lussemburgo 3 pt.

3 Azerbaigian 3 pt.

4 Cipro 0 pt.

League D gruppo 1:

1 Faeroerne 6 pt.

2 Lettonia 2 pt.

3 Malta 1 pt.

4 Andorra 1 pt.

Gruppo 2:

1 Liechtenstein 3 pt.

2 Gibilterra 3 pt.

3 San Marino 0 pt.