Veikkausliiga, 19° giornata: nel campionato finlandese il KuPS si fa raggiungere in classifica dall’HJK

Tra giovedì e Venerdì si è giocata la 19° giornata della Veikkausliiga cioè il campionato finlandese Passo falso del Kups che perde in casa dell’Inter Turku e si fa raggiungere in classifica dal Lahti che passeggia in casa dell’ultima in classifica il Rovanhiemi. Bella vittoria dell’Ilves che con la doppietta del centrocampista finnico Ala-Myllymaki si porta a casa la vittoria contro l‘HIFK.

Crisi nera per il Marienhamn che giocano male e subiscono una netta sconfitta, più nel gioco che nel risultato, dall’Honka.

Vittoria importante dell‘HJK sul SJK che lo supera in classifica e lascia la parte bassa della Veikkausliiga. L’Haka riesce a superare il TPS Turku mandando la squadra bianconera di Turku sempre più giù in classifica.

Da sottolineare come in testa alla classifica marcatori ci sia sempre il finnico Roope Riski attaccante del HJK con 13 gol e al secondo posto l’albanese Albion Ademi del Mariehamn con 12 gol. Il miglior assistman è al momento il centrocampista finlandese Urho Nissila del KuPS con 6 assist realizzati.

Risultati 19° giornata campionato Finlnadese (Veikkausliiga)

Rovanhiemi – Lahti 0-4

HIFK – Ilves 1-2

Honka – Mariehamn 1-0

Inter Turku -KuPS 2-0

SJK –HJK 1-2

Haka – TPS Turku 2-1

Classifica aggiornata Veikkausliiga

1. HJK 41 pt.

2. KuPS 41 pt.

3. Inter Turku 34 pt.

4. Honka 31 pt.

5. Ilves 30 pt.

6. Lahti 28 pt.

7. HIFK 25 pt.

8. SJK 23 pt.

9. Mariehamn 20 pt.

10. Haka 18 pt.

11. TPS Turku 12 pt.

12. Rovaniemi 5 pt.