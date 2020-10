Francia Portogallo probabili formazioni: ballottaggio Lenglet-Kimpembe

− FRANCIA PORTOGALLO PROBABILI FORMAZIONI

Grande sfida allo Stade de France tra Francia e Portogallo, con calcio d’inizio domani sera alle 20:45. La terza giornata di Nations League vedrà in campo le due squadre detentrici del titolo mondiale e di quello europeo. Bellissima sensazione per i lusitani, che ritorneranno nello stadio, teatro proprio della finalissima del 2016. Dal punto di vista della condizione, sia la Francia che il Portogallo arrivano da un ottimo periodo di forma. I transalpini hanno demolito in amichevole mercoledì sera l’Ucraina per 7 a 1 e guidano il girone 3 della Nations League con 6 punti all’attivo ma in concomitanza proprio con la selezione di Santos. Dall’altro lato, Ronaldo&Co hanno pareggiato in amichevole contro la Spagna ma saranno privi del portiere del Lione Lopes fermato dalla positività al Coronavirus. Nel dettaglio Francia Portogallo probabili formazioni.

Francia Portogallo probabili formazioni, Santos con un dubbio in centrocampo

Per il match di domani, Deschamps dovrebbe scegliere la formazione tipo per superare l’ostacolo CR7 e prendersi il primato solitario del girone. Tra i pali Lloris, con difesa composta da Pavard, Varane, Lenglet, che dovrebbe spuntarla su Kimpembe, e Lucas Hernandez. In centrocampo, spazio a Kante, Pogba e Tolisso; mentre in avanti corsa e qualità con Griezmann, Giroud e Mbappe.

Santos perde Lopes a causa del Coronavirus, dunque in porta riecco Rui Patricio. Nessun dubbio per quanto riguarda la retroguardia difensiva, che sarà formata da Cancelo, Dias, Pepe e Guerreiro. In centrocampo, accanto a Carvalho e all’insostituibile Bruno Fernandes, bagarre tra Danilo Pereira e Ruben Neves, con il primo leggermente in vantaggio per giocare dal primo minuto. In avanti, Cristiano Ronaldo sarà supportato da Joao Felix e Bernardo Silva.

Probabili formazioni Francia Portogallo

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Giroud. All. Deschamps

Portogallo (4-3-3): Patricio; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Fernandes; Joao Felix, Bernardo Silva Cristiano Ronaldo. All. Santos