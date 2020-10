GENOA E SAMPDORIA SU ALBERTO PALEARI: I DUE CLUB ALLA RICERCA DEL SECONDO PORTIERE – Genoa e Sampdoria hanno cominciato in maniera strana questo campionato. Due sconfitte immediate per i blucerchiati, poi la rigenerante vittoria di ieri sera contro la Fiorentina: il Genoa, invece, era partito col botto grazie alla bella vittoria sul Crotone, poi però sono arrivate le batoste della sconfitta col Napoli (6-0) e dei 14 positivi (a cui si sono aggiunti Zajc e Destro) al Covid. Insomma, non è un momento proprio idilliaco per nessuna delle due, anche se la Samp si è dimostrata in crescita: ora, le due società del capoluogo genovese si sfidano per un obiettivo comune di mercato, Alberto Paleari del Cittadella.

Genoa e Sampdoria su Paleari: vice-Audero o vice-Perin?

Il Cittadella ha vissuto una grande stagione nell’ultimo campionato, sfiorando anche la Serie A e venendo eliminato ai playoff. Grande stagione frutto anche, ma non solo, delle ottime prestazioni del numero 1 dei veneti, Alberto Paleari: il classe ’92 di Giussano ha conquistato le attenzioni di varie squadre di Serie A, e probabilmente è davvero pronto al salto di categoria visto che, con i suoi 28 anni, è probabilmente giunto ad una delle ultime occasioni per arrivare in massima categoria. La Sampdoria ed il Genoa sono in prima fila e si stanno sfidando per ottenere le prestazioni del portiere del Citta: entrambe le squadre sono alla ricerca di un “vice”. La Samp ha messo gli occhi su Semper, il Genoa su Scuffet: ma Paleari è il vero obiettivo numero 1 del Grifone come secondo di Perin, e di Ferrero come secondo di Audero. Il Genoa sembra in vantaggio, ma la partita è aperta: chi vincerà questo derby?