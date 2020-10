Il Bologna chiude il mercato con gli acquisti di De Silvestri e Hichey

Il calciomercato si è chiuso ieri sera alle 20 e per il Bologna non ci sono state novità chiudendo questa sessione con gli acquisti di Lorenzo De Silvestri e Aaraon Hichey (con le cessioni di Falletti, Donsah, Bani, Juwara e Falcinelli)., ma in sostanza è l’ossatura dello scorso anno.

Non sono arrivati la punta (Supryaga della Dinamo Kiev era diventato inavvicinabile) nè un altro difensore centrale tanto richiesti da Mihajlovic, optando per l’arretramento di Medel (fuori 45 giorni per infortunio). Le prime tre giornate hanno messo in luce le lacune dell’anno precedente: tanta mole di gioco come visto domenica a Benevento, ma con un’evidente mancanza di precisione sottoporta, dovuta anche all’assenza proprio della punta di peso; in secondo luogo la difesa che incassa un goal a partita (36 consecutivi), il più delle volte per errori di collettività ed errori dei singoli.

Le prime tre partite hanno evidenziato anche la crescita di alcuni elementi: Tomiyasu che, passando da esterno a difensore centrale, si è incanalato bene nel suo nuovo ruolo, Schouten che ha preso il comando del centrocampo e Skov Olsen diventato più intraprendente rispetto allo scorso anno, anche se gli manca un po’ di freddezza nei momenti chiave della partita .Anche Orsolini è apparso più brillante sul piano fisico (autore di alcune belle giocate a Benevento), auspicando che ritorni il giocatore decisivo prima del lockdown. Buon impatto anche per il giovane Hickey, anche se un suo errore ha deciso la sfida contro il Benevento contro l’esperienza di Lapadula: un po’ deludente Barrow, molto volenteroso ma ancora deve ritrovare lo smalto dello scorso campionato.

Come si è detto nella rosa ci sono stati pochi ritocchi, non un salto sul piano della qualità, con gli stessi problemi dello scorso anno, ma può essere un’occasione per alcuni giocatori di migliorarsi in termini di prestazioni, carattere e personalità.