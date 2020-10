Islanda Belgio probabili formazioni: ospiti con tanti out

− ISLANDA BELGIO PROBABILI FORMAZIONI

Diavoli rossi in cerca di riscatto dopo il ko contro l’Inghilterra domenica pomeriggio per 2 a 1. Attenzione, comunque all’orgoglio nordico dell’Islanda, che domani sera a Reykjavik cercherà l’impresa, per non rimanere ancora a secco di punti dopo 3 giornate di Nations League. Negativa, fin adesso, la competizione europea degli islandesi, che si trovano all’ultimo posto del girone 2 ancora a zero punti e con 9 gol subiti e uno solo all’attivo. L’ultima sconfitta è stata quella di domenica contro la Danimarca. Il Belgio, peraltro primo nel Ranking Fifa, è secondo dietro l’Inghilterra, che guida il raggruppamento con 7 punti (+1 proprio dalla selezione di Martinez). Nel dettaglio Islanda Belgio probabili formazioni.

Islanda Belgio probabili formazioni, Lukaku titolare

Nelle file islandesi, il ct Hamren dovrebbe confermare l’undici che ha perso contro la Danimarca, fatta eccezione per l’acciaccato Finnbogason, uscito anzitempo nella gara di domenica. Tra i pali, dunque, Halldorsson, protetto dal quartetto difensivo composto da Palsson, Ingason, Sigurdsson e Magnusson. Il centrocampo a 4 sarà formato da Sigurjonsson, autore di una sfortunata autorete nel match contro i danesi, Gunnarsson, Bjarnason e Traustason. Infine, il reparto offensivo sarà completato dal centrocampista offensivo dell’Everton Gylfi Sigurdsson e da Bodvarsson.

Come successo già per il match contro l’Inghilterra, il ct Roberto Martinez dovrà fare a meno di parecchi giocatori, fra tutti Courtois, Mertens e Hazard. In porta andrà ancora Mignolet, con retroguardia difensiva composta dal trio Denayer, Boyata e Alderweireld. In centrocampo, ai lati, riecco Meunier a destra e Castagne a sinistra, con Witsel e Tielemans sulla linea mediana. Sulla trequarti, invece, tanta qualità con De Bruyne e Ferreira Carrasco a supportare l’unica punta Romelu Lukaku.

Probabili formazioni Islanda Belgio

Islanda (4-4-2): Haldorsson; Palsson, Ingason, R.Sigurdsson, Magnusson; Sigurjonsson, Gunnarsson, Bjarnason, Traustason; G.Sigurdsson, Bodvarsson. All. Hamren

Belgio: (3-4-1-2): Mignolet; Denayer, Boyata, Alderweireld; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; De Bruyne, F.Carrasco; Lukaku. All. Martinez