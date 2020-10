Islanda Italia U21 probabili formazioni: fuori i positivi Bastoni e Carnesecchi

− ISLANDA ITALIA U21 PROBABILI FORMAZIONI

Match già decisivo per gli azzurrini di Nicolato, che domani alle 17:30 affronteranno a Reykjavik i pari età dell’Islanda. La Nazionale under 21, che deve fare a meno dei positivi al Covid-19 Bastoni e Carnesecchi, è a caccia del riscatto dopo la brutta batosta rimediata nell’ultimo match di qualificazione contro la Svezia per 3 a 0. Gli azzurrini sono a quota 13 punti nel proprio girone, a tre lunghezze dall’Irlanda prima, squadra che poi affronterà martedì 13 a Pisa. Attenzione, comunque, all’Islanda, che grazie alla vittoria di settembre contro la Svezia si è rimessa in corsa per una possibile qualificazione. I nordici isolani sono, infatti, terzi in classifica a 12 punti, rispettivamente a -1 dall’Italia e a -4 dall’Irlanda. Nel dettaglio Italia Islanda U21 probabili formazioni.

Islanda Italia U21 probabili formazioni, ballottaggio Frabotta-Varnier

Per il match di domani Vidarsson dovrebbe optare per il 4-3-3. Tra i pali Gunnarson, coperto dal quartetto difensivo composto da Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. In centrocampo, Thordarson, Hauksson e Ingimundarson. Mentre in avanti, colui che ha deciso la sfida contro la Svezia, Gudjohnsen supportato da Willumsson e Johannesson.

Tra le file azzurre, Nicolato, come detto in precedenza, dovrà fare a meno dei positivi Bastoni e Carnesecchi. Dunque, in porta andrà Plizzari, la difesa a 4 sarà formata da Adjapong, Lovato, Gabbia e da uno tra lo juventino Frabotta e l’atalantino (attualmente in prestito al Pisa) Varnier. In centrocampo, spazio a Fratttesi, Zanellato e Maggiore; mentre in avanti, trio da Serie A con Sottil, Cutrone e Pinamonti.

Probabili formazioni Islanda Italia U21

Islanda (4-3-3): Gunnarsson; Sampsted, Porkelsson, Olafsson, Gunnarsson; Thordarson, Hauksson, Ingimundarson; Willumsson, Gudjohnsen, Johannesson. All. Vidarsson

Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Lovato, Gabbia, Frabotta; Frattesi, Zanellato, Maggiore; Sottil, Cutrone, Pinamonti. All. Nicolato