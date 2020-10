Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni: Bonetti ancora out

− JUVENTUS FIORENTINA FEMMINILE PROBABILI FORMAZIONI

Grande sfida a Torino tra Juventus e Fiorentina, valida per la quinta giornata della Serie A femminile. Al Training center di Vinovo, con calcio d’inizio alle 17, si affronteranno due squadre destinate a lottare per la vittoria del titolo fino in fondo. Le bianconere guidate da Rita Guarino sono in vetta alla classifica a punteggio pieno, con 12 punti messi in cascina. Girelli&Co sono in un ottimo periodo di forma, confermato dalla grande vittoria di lunedì scorso a San Siro contro il Milan per 1 a 0. Dall’altro lato, arriva una Fiorentina in cerca di riscatto dopo il ko in casa contro il Sassuolo, ma abbastanza rimaneggiata dalle assenze. Infatti, mancheranno all’appello sia Piemonte che Bonetti. Nel dettaglio Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni.

Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni, Girelli guida l’attacco bianconero

Nelle file bianconere, la Guarino dovrebbe confermare lo stesso undici vittorioso contro il Milan. Tra i pali, Giuliani, protetta dal quartetto difensivo composta da Hyyrynen, Salvai, Sembrant e Boattin. In centrocampo, con Rosucci, ci saranno Galli e Pedersen; mentre in avanti il solito trio bianconero formato da Bonansea, Girelli e Cernoia.

Cincotta dovrà fare a meno di Piemonte e ancora della Bonetti, lasciata a Firenze per motivi più tecnici che fisici. Il 3-4-1-2 sarà composto da Schroffenegger in porta, Zanoli, Quinn e Tortelli in difesa. In centrocampo, le fasce saranno presidiate dalla Thogersen e dalla Middag, con Adami e Mascarello in mediana. Sulla trequarti, invece, agirà la Neto, con le due punte che dovrebbero essere Clelland e Sabatino.

Probabili formazioni Juventus Fiorentina femminile

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Pedersen; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. R.Guarino

Fiorentina (3-4-1-2): Schroffenegger; Zanoli, Quinn, Tortelli; Thogersen, Adami, Mascarello, Middag; Neto; Clelland, Sabatino. All. A. Cincotta