L’Atalanta si gode Duvan Zapata: 4 gol nelle ultime 3 partite

Da un lato il rammarico per non aver bagnato con un successo al “Gewiss Stadium” e dall’altro la consapevolezza di aver compiuto un salto di qualità importante in campo europeo. Nell’attesa di ritrovarsi in Serie A, l’Atalanta di Gasperini si gode il secondo posto nel girone di Champions League, alle spalle del Liverpool di Jurgen Kloop che nella massima competizione europea sarà il prossimo avversario della Dea. La gara contro l’Ajax ha dato fiducia e consapevolezza ad un Atalanta sprecona e punita nel primo tempo, cinica e concreta nella ripresa grazie soprattutto alla doppietta di uno straordinario Duvan Zapata. Il colombiano si è preso la scena in una delle notti più importanti della storia atalantina, dopo un inizio di stagione balbettante Zapata ha continuato a sognare mettendo in mostra tutte la qualità tecniche e fisiche del suo repertorio. Quattro reti nelle ultime tre partite ( tra campionato e Champions League) ma non sono mai goal banali, il colombiano ha segnato due reti contro l’Ajax (semifinalista della Champions League nella stagione 2018/2019), non proprio una cosa semplice da vedere in Champions League.

L’obiettivo dell’Atalanta adesso è quello di riprendere la marcia in campionato a partire dalla trasferta di Crotone tanto cara a Gasperini che nella città pitagorica ha vissuto le prime esperienze da allenatore.