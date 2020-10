Le 50 rose più preziose d’Europa: in due sopra il miliardo, nessun club italiano in top 10

Con il calciomercato ormai chiuso da poche settimane, è ormai tempo di bilanci. È stata una sessione di mercato al ribasso, vista la crisi causata dal covid 19: ci sono stati pochi colpi sensazionali, dunque pochi club hanno visto una modifica importante del valore della propria rosa. Solamente cinque club hanno speso più di 100 milioni di euro: il Chelsea (autore di un mercato faraonico con i colpi Havertz, Werner e Ziyech), il Manchester City, il Barcellona, la Juventus e il sorprendente Leeds. Complessivamente sono stati spesi poco più di 4 miliardi di euro, contro i 6.8 miliardi del 2019. Nella top 50, come prevedibile, c’è un dominio della Premier League: non solo per la presenza di numerosi club, ma anche per essere l’unica lega ad avere i due club con un valore superiore al miliardo di euro. In testa alla graduatoria troviamo il Liverpool di Salah e Van Dijk, seguito dal Manchester City di Aguero e De Bruyne. Nella top 10 troviamo altri tre club inglesi (Chelsea, Manchester United e Tottenham), tre spagnole (Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid), il Bayern Monaco campione d’Europa in carica e il PSG di Neymar e Mbappe. La prima italiana in graduatoria è la Juventus, undicesima, con un valore di poco superiore a quello dell’Inter. Solo tre club nella top 50 non appartengono alle cinque leghe principali: Ajax (Olanda), Benfica e Porto (Portogallo).

Adesso scopriamo l’intera gradutoria nel dettaglio.

Le 50 rose più preziose d’Europa

1 Liverpool – Premier – 1,10 mld

2 Manchester City – Premier – 1,08 mld

3 Barcellona – Liga – 878,7 mln

4 Bayern Monaco – Bundes – 875,9 mln

5 PSG – L1 – 858,7 mln

6 Real Madrid – Liga – 855 mln

7 Chelsea – Premier – 838,9 mln

8 Manchester United – Premier – 799,8 mln

9 Tottenham – Premier – 738, 55

10 Atletico Madrid – Liga – 735,7 mln

11 Juventus – Serie A – 690,28 mln

12 Inter – Serie A – 683,5 mln

13 Arsenal – Premier – 631,9 mln

14 Napoli – Serie A – 593,9 mln

15 Borussia Dortmund – Bundes – 587,2 mln

16 Everton – Premier – 514,6 mln

17 Lipsia – Bundes – 514,5 mln

18 Leicester – Premier – 469 mln

19 Milan – Serie A – 409,9 mln

20 Wolves – Premier – 389,9 mln

21 Atalanta – Serie A -372,9 mln

22 Lazio – Serie A – 359,10 mln

23 Siviglia – Liga – 348,9 mln

24 Lione – L1 – 339,25 mln

25 Roma – Serie A – 336,7 mln

26 Leverkusen – Bundes – 323,45 mln

27 Borussia Moenchengladbach – Bundes – 313,43 mln

28 Aston Villa – Premier – 311,80 mln

29 Monaco – L1 – 311,70 mln

30 Real Sociedad – Liga – 309,6 mln

31 Benfica – Liga NOS – 301,2 mln

32 Ajax – Eredivisie – 288,85 mln

33 West Ham – Premier – 287,95 mln

34 Newcastle – Premier – 272,10 mln

35 Villarreal – Liga – 263,8 mln

36 Lilla – L1 – 255,1 mln

37 Porto – Liga NOS – 255 mln

38 Valencia – Liga – 244,7 mln

39 Fiorentina – Serie A – 242,7 mln

40 Rennes – L1 – 240,5 mln

41 Hertha Berlino – Bundes – 234,6 mln

42 Brighton – Premier – 230,8 mln

43 Marsiglia – L1 – 228,4 mln

44 Crystal Palace – Premier – 224,4 mln

45 Hoffenheim – Bundes – 224,1 mln

46 Athletic Bilbao – Liga – 222,9 mln

47 Southampton – Premier – 219,1 mln

48 Fulham – Premier – 218,7 mln

49 Betis Siviglia – Liga – 213,5 mln

50 Wolfsburg – Bundes – 209,2 mln