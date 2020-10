Lega Pro girone B: il Carpi fa sua la vittoria nonostante un buon Mantova

Prima stagionale in casa per il Mantova contro il Carpi in questo campionato di Lega Pro girone B davanti ad un pubblico di 500 unità limitato dalle misure anti-covid.

Esordio che si preannunciava difficile per i virgiliani di mister Troise contro una squadra esperta come il Carpi e così è stato: sconfitta per 2-1 per i padroni di casa che hanno lasciato il primo tempo agli ospiti e poi nel secondo, nonostante una grande prova, non sono riusciti nel recupero del risultato.

Prima frazione quasi tutta di marca emiliana con due gol di ottima fattura ad opera di Sabotic e Valoti: Mantova che va sotto nel punteggio, ma che offre una prestazione di carattere senza però impensierire troppo la difesa carpigiana.

Nella seconda frazione i virgiliani spingono subito sull’accelleratore senza però creare particolari patemi a Rossini: il gol di Guccione arriva a 15 minuti dal termine e l’arrembaggio finale crea diverse occasioni che gli attaccanti mantovani non riescono a chiudere per il pareggio: la più clamorosa è un colpo di testa da pochi metri di Gerbaudo, che a botta sicura si fa parare un gol praticamente fatto.

Finisce il match con il Mantova che esce sconfitto tra gli applausi ed il Carpi che si porta a casa i tre punti.

MANTOVA Tozzo; Bianchi, Milillo, Zanandrea (75′ Zappa), Panizzi; Zibert (58′ Militari), Mazza (58′ Saveljevs); Guccione, Gerbaudo (88′ Nappi), Rosso (75′ Moreo); Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Ganz, Palmiero, F. Tosi, Esposito. All.: Troise.

CARPI Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Martorelli (83′ Marcellusi), Bellini, Fofana, Lomolino (12′ Danovaro); Maurizi, Carletti, Giovannini (67′ Biasci). A disp.: Pozzi, Rossi, Danovaro, Ferrieri, Varga, Ferri, Sassi. All.: Pochesci.

RETI 29′ Sabotic, 36′ Valoti, 76′ Guccione