Lega Pro girone B: Mantova alla seconda sconfitta consecutiva, il Padova si ritrova

Seconda sconfitta consecutiva per il Mantova contro un buon Padova nel secondo turno giocato in settimana valido per il girone B di Lega Pro. La squadradi mister Troise è sembrata un pò stanca e priva di ideee soprattuto nel secondo tempo quando c’era da fare la partita e recuperare il risultato: molti gli errori in fase difensiva da parte dei virgiliani e anche tanta gioventù in campo che equivale a volte a tanta inesperienza. Il Padova, dal canto suo, dopo essere passato in svantaggio con il primo gol di Rosso (Mantova) in campionato e aver rischiato un contropiede , sempre di Rosso che poteva portare gli ospiti dopo soli 17 minuti sul 2 a 0, ha pareggiato su rigore con Ronaldo, ex della partita, e si è portata in vantaggio con un bel colpo di testa di Bifulco lasciato colpevolmente solo dalla difesa mantovana. Il terzo gol di Mandorlini chiude una partita mai in bilico a favore dei veneti.

Prossimo turno Mantova- Perugia

PADOVA-MANTOVA 3-1

PADOVA Vannucchi, Gasbarro, Della Latta, Germano, Ronaldo (62′ Hallfredsson), Hraiech (71′ Mandorlini), Andelkovic, Nicastro (71′ Jefferson), Soleri, Curcio (84′ Pelagatti), Bifulco (62′ Jelenic). A disp.: Burigana, Santini, Biancon, Vasic, Buglio. All.: Mandorlini.

MANTOVA Tozzo, Silvestro, Zanandrea (75′ Panizzi), Checchi, Militari, Guccione (54′ Vano), Rosso, F.Tosi (54′ Esposito), Gerbaudo (46′ Felippe), Mazza, Cheddira (46′ Zappa). A disp.: R.Tosi, Bianchi, Zibert, Ganz, Milillo, Moreo, Nappi. All.: Troise.

RETI 11′ Rosso, 31′ rig. Ronaldo, 35′ Bifulco, 86′ Mandorlini

NOTE Corner 5-1. Ammoniti: Vano, Esposito. Recupero: 1’+4′