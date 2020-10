Mondiali 2022: Qualificazioni sudamericane su Como TV

Ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio sudamericano. Como Tv ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere in Italia le qualificazioni sudamericane per i Mondiali Qatar 2022. Como Tv il canale OTT ufficiale del club storico Como 1907, lanciato all’inizio del 2020, trasmette gratuitamente tutti i contenuti riguardo la propria squadra e anche contenuti di categorie inferiori del calcio italiano. “Como Tv è felice di aver raggiunto questo accordo per una delle più prestigiose competizioni internazionali. I calciatori sudamericani hanno un ruolo chiave nel rendere il calcio italiano uno dei più importanti a livello mondiale. Con l’acquisizione di questi diritti possiamo offrire un contenuto dall’altissimo valore tecnico per tutti gli appassionati di calcio e veicolare engagement verso il nostro Club” queste le parole del CEO di Como TV, Michael Gandler.

Il Director of SENT Sports Channel Development Goffredo D’onofrio, ha spiegato come saranno organizzati le trasmissioni delle partite: “Per Como Tv si tratta di un ulteriore passo in avanti nella produzione e distribuzione di contenuti sportivi di qualità. Siamo sicuri che i tifosi e gli appassionati di calcio sapranno apprezzare lo spettacolo che solo il calcio sudamericano sa offrire. Le partite saranno disponibili, come ogni contenuto di Como Tv, su tutti i device gratuitamente”.

Dove vedere le qualificazioni mondiali sudamericane?

In virtù di questo accordo Como Tv sarà la casa di tutte le 90 partita di qualificazione per tutte le nazionali sudamericane con l’obbiettivo di qualificarsi al mondiale Qatar 2022, il primo della storia che verrà giocato nel mese di Dicembre. Ogni incontro verrà trasmesso live e on demand con telecronaca in italiano o inglese su comotv.com, con alcuni match selezionati che verranno seguiti con uno studio live.