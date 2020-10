Monte ingaggi Serie A: rispetto alla scorsa stagione -72 milioni

Lunedì scorso il calciomercato si è chiuso ufficialmente potendo così tirare le somme complessive per quanto riguarda il monte ingaggi delle venti squadre di Serie A. Il dato che salta subito all’occhio è sicuramente il meno 72 milioni rispetto alla scorsa stagione, dato dovuto principalmente all’emergenza Coronavirus che non solo ha stravolto il campionato scorso ma sta condizionando anche questo attuale. Ovviamente tutte i club hanno dovuto fare i conti di questa pandemia e alle fine la si è speso in totale (lordo) 1 miliardo e 288 milioni, contro 1 miliardo e 360 milioni del 2019-20.

Anche per quest’anno la Juventus guida questa classifica con 236 milioni (lordi) anche se fa segnare meno 58 rispetto alla scorsa stagione. Dietro ai bianconeri troviamo l’Inter ma distanziata di 87 milioni (149), mentre sul gradino più basso del podio c’è la Roma del neo presidente statunitense Dan Friedkin che nonostante la crisi economica del club lasciata da James Pallotta, ha un monte ingaggi di 112 milioni. Taglio radicale anche per il Milan che si attesta al quinto posto con 90 milioni, dietro al Napoli (105) e davanti alla Lazio (83), mentre l’Atalanta che ormai è stabilmente nelle zone altissime della classifica è solamente undicesima (42,6), dimostrando ancor di più il grande lavoro svolto dal club orobico. All’ultimo posto troviamo lo Spezia, neopromosso in Serie A lo scorso agosto, che ha un monte ingaggi di 22 milioni, poco più su invece, si trovano Crotone con 23 e Udinese con 24.

Per quanto riguarda i calciatori più pagati, sul podio troviamo ovviamente Cristiano Ronaldo (31 milioni), Romelu Lukaku (9 milioni con 7,5 più un altro milione e mezzo di bonus) e De Ligt (8 milioni).

Monte ingaggi Serie A, la classifica completa

MILIONI LORDI

JUVENTUS 236

INTER 149

ROMA 112

NAPOLI 105

MILAN 90

LAZIO 83

FIORENTINA 55

TORINO 51

CAGLIARI 46

BOLOGNA 43

ATALANTA 42,6

GENOA 41

SASSUOLO 35

PARMA 34

SAMPDORIA 34

BENEVENTO 32

UDINESE 31

VERONA 24

CROTONE 23

SPEZIA 22