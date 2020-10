Nations League, dove vedere Francia-Portogallo: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Saint-Denis di Parigi, si disputerà il match Francia-Portogallo, valevole per la terza giornata della Nations League (Lega, gruppo 3). Sarà un match importante visto che le due Nazionali si trovano ambedue al primo posto con sei punti e sarà dunque un vero e proprio spareggio per il primo posto, che ricordiamo sarà l’unico che qualificherà per le Final Four del prossimo anno. Nell’altra partita del raggruppamento si sfideranno Croazia-Svezia che con zero punti dovranno cercare l’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione in Lega B per la prossima edizione della competizione.

Sono ben 25 i precedenti tra le due squadre con i transalpini in netto vantaggio per 18-6 e un solo pareggio (1928); l’ultimo match è stato quello vinto dai lusitani nella finale di Euro 2016 disputata proprio a Parigi, grazie al successo per 1-0 dopo i tempi supplementari, mentre sono 68 le reti realizzate complessivamente (49-29 il parziale). Ricordiamo che Francia e Portogallo (detentrice anche della Nations League) sono inserite anche nel girone dei campionati d’Europa, posticipati alla prossima estate a causa dell’emergenza Covid-19.

L’arbitro della gara sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande; nel prossimo turno (14 ottobre) i galletti saranno impegnati in trasferta contro la Croazia, mentre i portoghesi in casa contro la Svezia.

Queste le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Kanté, N’Zonzi, Pogba; Griezmann, Giroud, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps.

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Allenatore: Fernando Santos.

Dove vedere Francia-Portogallo: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Francia-Portogallo, terza giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali.