Nations League, dove vedere Inghilterra-Belgio in streaming e diretta tv

Oggi alle ore 18 si gioca Inghilterra-Belgio, valida per la terza giornata di Nations League. Le due squadre scenderanno in campo al Wembley Stadium di Londra. Prima di capire dove vedere Inghilterra-Belgio in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

Nel gruppo 2 il Belgio detiene la testa della classifica (6 punti), frutto di due vittorie contro Danimarca (2-0) e Islanda (5-1). La squadra del tecnico Martínez viene dal pareggio in amichevole contro la Costa d’Avorio giocata giovedì, nella quale il gol del milanista Kessie aveva pareggiato il vantaggio belga di Batshuayi. Al secondo posto si trovano gli inglesi (4 punti), che hanno vinto alla gara d’esordio contro l’Islanda (1-0) e successivamente pareggiato contro i danesi (0-0). Nonostante il passo falso, vengono dalla schiacciante vittoria sul Galles per 3-0 con protagonista Calvert-Lewin: l’attaccante dell’Everton sta avendo un ottimo inizio di stagione alla corte di Carlo Ancelotti ed è stato anche nominato giocatore del mese in Premier League. Arbitro della sfida sarà il tedesco Stieler.

Dove vedere Inghilterra-Belgio in streaming e diretta tv

Il match Inghilterra-Belgio è in programma domenica con calcio d’inizio fissato alle 18:00. Verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, sul Canale 20 in HD. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Play. Inoltre la partita sarà in live streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset.