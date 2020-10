Nations League, dove vedere Portogallo-Svezia: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Josè Alvalade di Lisbona, si disputerà il match Portogallo–Svezia valevole per la quarta giornata della Nations League (Lega A, gruppo 3); la classifica vede lusitani e transalpini al primo posto con sette punti, mentre seguono croati a tre e scandinavi ancora a zero; nell’altro match che si giocherà in contemporanea, si affronteranno Croazia–Francia. Ricordiamo che il primo posto del raggruppamento darà il pass per le Final Four in programma nel novembre 2021, invece con l’ultimo posto si retrocederà nella Lega B per la prossima edizione della manifestazione.

Il grande assente di questa sera sarà Cristiano Ronaldo, che ieri è stato trovato positivo al Covid-19 e che essendo asintomatico si trova in isolamento come da protocollo.

I precedenti complessivi tra le due nazionali sono 19 con gli svedesi in leggero vantaggio per 7-6 e sei pareggi con 51 rete realizzate (29-22 il parziale a favore della Svezia); nel match d’andata disputato a Stoccolma lo scorso 6 settembre ha visto vincere il Portogallo per 2-0 grazie alla doppietta di CR7 che ha segnato la sua rete numero 100 e 101 in nazionale. L’arbitro dell’incontro sarà il serbo Srdjan Jovanovic.

Queste le probabili formazioni:

PORTOGALLO (4-3-2-1): Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Pereira, Moutinho, Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix; André Silva.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Jansson, M. Olsson; Kulusevski, Ekdal, K. Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

Dove vedere Portogallo-Svezia: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Portogallo-Svezia, quarta giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.