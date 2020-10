Nations League, dove vedere Spagna-Svizzera: streaming gratis e diretta TV

Questa sera alle ore 20.45 all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid, impianto che ospita attualmente le gare del Real, Spagna-Svizzera si sfideranno per la terza giornata della Nations League (Lega A, girone C). In classifica le Furie Rosse del ct Luis Enrique si trovano al comando con quattro punti, mentre gli elvetici del c.t Vladimir Petkovic sono all’ultimo posto con un solo punto; ricordiamo che alle Final Four si qualificherà solamente la prima, invece l’ultima retrocederà in Lega B.

I precedenti tra le due Nazionali sono venti che vedono gli iberici in netto vantaggio per 15-1 e 4 pareggio, l’ultimo confronto (amichevole) si è giocato il 3 giugno 2018 allo stadio “La Ceramica” di Villarreal con il risultato finale di 1-1 con reti di Odriozola al 29′ e Ricardo Rodriguez al 62′. L’arbitro del match sarà il turco Ali Palabıyık.

Queste le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà; Rodri, Busquets, Merino; Ferran Torres, Rodrigo, Ansu Fati.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Elvedi, Schar, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Sow, Zuber; Mehmedi, Seferovic.

Dove vedere Spagna-Svizzera: streaming gratis e diretta TV

Il match di Nations League Spagna-Svizzera (calcio d’inizio ore 20.45), sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del bouquet di Sky), con telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Paganin: il collegamento partirà alle ore 20.40. Ci sarà la possibilità anche di seguire la gara in streaming gratuito su Mediaset Play, servizio disponibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.