Nations League, dove vedere Ucraina-Germania: streaming e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Ucraina-Germania, presentazione del match. Alle ore 20.45 di sabato 10 ottobre allo stadio ‘Olimpiyskiy’ di Kiev l’Ucraina del C.T Andrij Shevchenko ospiterà la Germania del C.T Joachim Löw, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. La nazionale ucraina ha 3 punti in classifica dopo aver vinto all’esordio nel match casalingo contro la Svizzera (2-1) e aver perso nel secondo match contro la Spagna in trasferta rimediando un pesante 4-0 dalle ‘furie rosse’. I tedeschi inseguono gli ucraini a 2 punti in classifica dopo i due pareggi ne match interno contro la Spagna all’esordio per 1-1 e il pareggio esterno contro la Svizzera sempre per 1-1. Per questo raggruppamento si giocherà in contemporanea Spagna-Svizzera.

Ucraina-Germania sarà diretta dall’israeliano Orel Grinfeld, couadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni, mentre il quarto uomo sarà il signor Gal Leibovitz.



Dove vedere Ucraina Germania in tv e streaming