Nations League, Inghilterra Belgio probabili formazioni: assente Sancho

− INGHILTERRA BELGIO PROBABILI FORMAZIONI

Si infiamma il gruppo 2 della Nations League, con il big match tra Inghilterra e Belgio in programma domani a Wembley alle ore 18. La selezione di Southgate dovrà fare a meno di Abraham, Sancho e Chilwell allontanati per la violazione delle norme anti Coronavirus. Comunque, buona la forma dei Tre Leoni, che hanno vinto in settimana contro il Galles per 3 a 0. Stando al Belgio, la squadra di Martinez è prima nel girone a punteggio pieno, a +2 proprio dagli inglesi fermi a 4 punti. Anche per i Diavoli rossi, è arrivato in settimana l’impegno amichevole, giocato a Bruxelles contro la Costa D’Avorio e terminato sul punteggio di 1-1. Nel dettaglio Inghilterra Belgio probabili formazioni.

Inghilterra Belgio probabili formazioni, Lukaku guida l’attacco di Martinez

Selezione molto giovane per Southgate, a caccia del primato nel raggruppamento. Il suo 4-3-3 sarà composta da Pickford in porta, Alexander Arnold, Maguire, Gomez e Saka in difesa. In centrocampo, tanti muscoli con Dier, Henderson e Rice; mentre in avanti l’assenza di Sancho sarà sopperita dall’attaccante dell’Everton Calvert Lewin, coadiuvato da Sterling e Rashford.

Modulo a specchio per il ct belga Roberto Martinez, che dovrà fare a meno del napoletano Mertens in avanti. Dunque, tra i pali il solito Courtois, protetto dal quartetto difensivo composto da Meunier, Alderweireld, Denayer e Vertonghen. In centrocampo, qualità e muscoli con Witsel, De Bruyne e Tielemans. Mentre in attacco, Carrasco a destra, Hazard a sinistra e Lukaku punta centrale.

Probabili formazioni Inghilterra Belgio

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Arnold, Maguire, Gomez, Saka; Dier, Henderson, Rice; Sterling, Calvert Lewin, Rashford. All. Southgate

Belgio (4-3-3): Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Witsel, De Bruyne, Tielemans; Carrasco, Hazard, Lukaku. All. Martinez