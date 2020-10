Perù-Brasile streaming gratis e diretta su Como Tv, dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Perù-Brasile, i verdeoro alla caccia del bis. Dopo aver strapazzato 5-0 la Bolivia nella partita d’esordio delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, la nazionale di Tite non vuole fermarsi e va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in terra peruviana. Il primo match per Neymar e compagni è stato praticamente una passeggiata con Firmino autore di una doppietta. I padroni di casa, allenati da Garcia, sono reduci dal pareggio 2-2 contro il Paraguay con due reti di Carrillo che hanno rimontato la doppietta di Rodrigo Romero. La sfida Perù-Brasile, valevole per il secondo turno delle qualificazioni sudamericane, si gioca mercoledì 14 ottobre alle ore 2.00 italiane nello stadio Nacional di Lima. La partita è una sorta di rivincita della finale della Copa America che ha visto il successo dei verdeoro per 3-1.

Dove vedere Perù-Brasile, diretta tv e streaming

La sfida Perù-Brasile, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming gratuita sul sito comotv.com. L’emittente Como Tv, canale ufficiale della squadra lombarda che milita nel campionato di Serie C, ha acquistato i diritti televisivi di tutti i 90 match delle partite sudamericane, e le farà vedere gratuitamente sulla propria piattaforma, disponibile su pc, tablet e mobile con telecronaca in italiano o inglese ed ampio pre e post partita.