Portogallo Spagna probabili formazioni: ospiti con varie assenze

− PORTOGALLO SPAGNA PROBABILI FORMAZIONI

Amichevole di lusso allo stadio Jose Alvalade di Lisbona tra Portogallo e Spagna (fischio d’inizio domani alle ore 20:45). Torna a casa, dunque, Cristiano Ronaldo, uscito insieme agli altri Nazionali dalla bolla juventina, dopo la surreale domenica sera dell’ipotetico Juventus Napoli. Tra le file lusitane, out ovviamente Mario Rui, mentre i nomi altisonanti sono stati tutti convocati dal ct Santos. Mancherà, invece, qualche importante pedina alla Spagna di Luis Enrique, che dovrà fare a meno del napoletano Ruiz e degli infortunati Carvajal e Thiago. Non convocati peraltro nemmeno il neo juventino Morata e i madrileni Isco, Koke e Saul. Nel weekend, ricomincia la Nations League, con il Portogallo impegnato in Francia contro i campioni del mondo in carica, mentre la Spagna ospiterà la Svizzera. Ecco nel dettaglio Portogallo Spagna probabili formazioni.

Portogallo Spagna probabili formazioni, ballottaggio Ruben Neves-Moutinho

Tra le file lusitane, il ct Santos dovrebbe scegliere la miglior formazione possibile per testarla prima del big-match di domenica sera allo Stade de France. Tra i pali Lopes, difesa a 4 composta da Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro. In centrocampo, spazio a Danilo Pereira e bagarre Neves-Moutinho per una maglia da titolare. In avanti, classe a volontà con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix alle spalle del totem CR7.

Qualche volto nuovo nella Spagna soprattutto dalla linea mediana in su. Tra i pali, sempre De Gea, coperto dal quartetto difensivo composto da Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres e Gayà. In centrocampo, intorno al veterano Busquets ruoteranno Mikel Merino e Ceballos. Mentre in avanti, ballottaggio Ferran Torres-Traorè e Rodrigo-Gerard Moreno, con Ansu Fati a sostegno.

Probabili formazioni Portogallo Spagna

Portogallo (4-2-3-1): Lopes; J.Cancelo, R.Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Neves; B.Silva, B.Fernandes, J.Felix; C.Ronaldo. All. Santos

Spagna (4-3-3): De Gea; J.Navas, S.Ramos, Pau Torres, Gayà; Merino, Busquets, Ceballos; Ferran Torres, Rodrigo, Ansu Fati. All. Luis Enrique