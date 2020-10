Probabili formazioni Dinamo Kiev Juventus: le scelte di Pirlo e Lucescu

La gara tra Dinamo Kiev Juventus, valida per la prima giornata della fase a gironi del gruppo G della Champions 2020-2021, si giocherà martedì 20 ottobre in Ucraina allo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev con fischio d’inizio previsto alle ore 18.55. Sarà la quinta sfida tra i due club, con tre vittorie su quattro per la Juve (di cui due a Kiev). Nella partita più recente, disputata in Ucraina nella prima fase a gironi di UEFA Champions League 2002/03, i bianconeri hanno vinto 2-1 in rimonta; a Torino si erano imposti 5-0. La Juve ha poi vinto il girone con 13 punti, mentre la Dinamo si è classificata terza con sette.

Gli esordi nella fase a gironi di Champions in genere sorridono ai bianconeri: la Juventus, infatti ha perso la partita di apertura in una stagione di Champions League solo una volta nelle ultime 20 stagioni (11V, 8N), 3-0 in casa del Barcellona nel 2017/18. L’ultima partita della Dinamo contro una squadra italiana si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Lazio agli ottavi di UEFA Europa League 2017/18. Di seguito le probabili formazioni Dinamo Kiev Juventus.

Probabili formazioni Dinamo Kiev Juventus

DINAMO KIEV (4-4-1-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; De Pena, Sydorchuk, Buyalski, Tsygankov; Shaparenko; Supryaga. All. Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Dybala. All. Pirlo.