Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik, si disputerà l’incontro Islanda-Romania, valevole per la semifinale (gara unica) delle qualificazioni ad Euro 2020 che si disputeranno la prossima estate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ricordiamo che le squadre partecipanti agli spareggi sono state decise sulla base dei risultati della Nations League 2018-19 e non di quelli della fase a gironi delle qualificazioni; la vincente del match odierno, incontrerà nella finale unica (12 novembre) chi avrà la meglio nell’altro incontro tra Bulgaria-Ungheria.

Sono solo due i precedenti tra le due nazionali risalenti alle qualificazioni Mondiali del 1998 in Francia, con la Romania che ebbe la meglio sia all’andata sia al ritorno per 4-0, ma quella era sicuramente un’altra Islanda, che invece in questi ultimi anni si è evoluta in maniera esponenziale fino a raggiungere la qualificazione ad Euro 2016. L’arbitro del match sarà l’esperto sloveno Damir Skomina.

Queste le probabili formazioni:

ISLANDA (5-3-2): Kristinsson; Arnason, R. Sigurdsson, Ingason, A. Sigurdsson, Skulason; Gunnarsson, G. Sigurdsson, Gudmundsson; Finnbogason, Sigthorsson. All. Erik Hamren

ROMANIA (4-3-3): Tatarusanu; Burca, Grigore, Tosca, Bancu; Cretu, Marin, Maxim; Deac, Keseru, Stanciu. All. Mirel Radoi

Dove vedere Islanda-Romania in tv e streaming

Il match di qualificazione ad Euro 2020 Islanda-Romania (calcio d’inizio ore 20.45), non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; tuttavia per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.