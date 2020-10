Qualificazioni Europei U21, dove vedere Islanda Italia streaming gratis e diretta tv

Qualificazioni europei U21, ecco dove vedere Italia – Islanda streaming gratis e diretta tv.

Allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavik andrà in scena il match Islanda U21 – Italia U21, gara valida per la settima giornata del Gruppo 1 delle qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Il match si preannuncia infuocato: le due nazionali si trovano a lottare per le prime due posizioni (insieme all’Irlanda) e sono divise da un solo punto in classifica. Infatti, l’Italia è seconda a 13 e con una vittoria raggiungerebbe l’Irlanda al primo posto, mentre l’Islanda è terza con 12 punti in classifica.

La gara d’andata si concluse con un importante 3-0 per gli azzurrini e il ct Paolo Nicolato spera di ripetere la vittoria dello scorso novembre.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro del match sarà il greco Ioannis Papadopoulos.

Dove vedere Islanda Italia U21: tv

La sfida delle qualificazioni europei under 21 tra Islanda e Italia sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai che detiene i diritti delle partite della Nazionale. Precisamente, la partita sarà trasmessa sul canale Rai 2 a partire dalle ore 17:15.

Dove vedere Islanda Italia U21: streaming gratis

Il match Islanda – Italia U21 potrà essere seguito anche in streaming gratuito su Rai Play, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente alla piattaforma sul sito o scaricando la relativa app su tutti i dispositivi mobili.