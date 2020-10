Ranking FIFA, l’Italia resta stabile al dodicesimo posto. Ecco la top 20

Aggiornato il ranking FIFA dopo le gare di ottobre. Si sono disputate centoventi partite tra amichevoli, qualificazioni sudamericane ai prossimi mondiali, playoff Euro 2020 e UEFA Nations League.

Non cambia nulla nelle prime cinque posizioni in classifica: nonostante la sconfitta contro l’Inghilterra, è sempre il Belgio a comandare seguito da Francia, Brasile, Inghilterra e Portogallo.

Al sesto posto non troviamo più l’Uruguay: la nazionale sudamericana è stata superata dalla Spagna. All’ottavo posto c’è l’Argentina che scavalca la Croazia. La Colombia chiude la top ten.

L’Italia conferma il dodicesimo posto alle spalle del Messico. La nazionale di Mancini però deve guardarsi le spalle: la Danimarca, grazie alle ultime belle vittorie, ha guadagnato tre posizioni e si è messa a soli due punti dagli azzurri. L’Olanda invece scende al quindicesimo posto subito dietro la Germania.

L’Italia dovrà a tenere a debita distanza la Svizzera sedicesima e undicesima delle europee: le prime dieci infatti saranno sorteggiate come teste di serie nei gironi di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022.

La prossima classifica verrà pubblicata il 26 novembre, dopo la pausa delle nazionali del 9 – 20 novembre.

Ranking FIFA, ecco le prime venti posizioni

20. Galles 1550

19. Svezia 1558

18. Polonia 1568

17. Cile 1570

16. Svizzera 1589

15. Olanda 1596

14. Germania 1607

13. Danimarca 1610

12. Italia 1612

11. Messico 1625

10. Colombia 1631

9. Croazia 1634

8. Argentina 1636

7. Uruguay 1637

6. Spagna 1639

5. Portogallo 1661

4. Inghilterra 1669

3. Brasile 1725

2. Francia 1752

1. Belgio 1765