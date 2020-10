Calcio, campionati della Scandinavia: sorpasso HJK in Finlandia, si fermano tutte le prime in classifica

Campionati della Scandinavia: Danimarca

Successo esterno dell’Aalborg sul Copenaghen grazie alla doppietta del norvegese Fossum, ancora una sconfitta per l’Horsens sempre più ultimo in classifica. Incredibile passo falso dei capoclassifica del Brondby contro il Sonderjyske e questo è stato un favore all’Aarhaus e al Vejle che si sono avvicinati così alla testa delle classifiche.

Superliga Danese 5° giornata

Midtylland – Odense 3-1

Aarhaus – Horsens 3-0

Vejle – Lyngby 3-2

Sonderjyske – Brondby 2-0

FC Copenaghen – Aalborg 1-2

Nordsjaelland – Randers 1-0

Classifica aggiornata Campionato Danese

1. Brondby 12 pt.

2. Aarhaus 11 pt.

3. Vejle 10 pt.

4. Sonderjyske 10 pt.

5. Midtyjlland 10 pt.

6. Aalborg 8 pt.

7. Nordsjaelland 7 pt.

8. Randers 4 pt.

9. Copenaghen 4 pt.

10. Odense 4 pt.

11. Lyngby 2 pt.

12. Horsens 1 pt.

Campionati della Scandinavia: Norvegia

Tonfo della capolista Bodo/Glimt in casa del Molde grazie anche alla doppietta del norvegese Eikrem, buona vittoria anche per il Mjondalen che smuove cosi il fondo dalla classifica. Non va oltre il pareggio il Rosenborg contro un buon Kristiansund. Nella parte bassa della classifica male ancora l’Aalesund che prende quattro gol da un trascendentale Stabaek. Importante successo infine, per l’Haugesund che con questa vittoria si allontana dalle sabbie mobili della parte bassa di classifica.

Eliteserie 21° giornata

Mjondalen – Brann 2-0

Molde -Bodo/Glimt 4-2

Stabaek – Aalesund 4-0

Kristiansund – Rosenborg 1-1

Haugesund – Sarpsborg 08 2-0

Stromsgodset – Start 1-1

Sandefjord – Valerenga 0-3

Classifica aggiornata Campionato Norvegese

1. Bodo/Glimt 56 pt.

2. Molde 40 pt.

3. Rosenborg 39 pt.

4. Valerenga 38 pt.

5. Kristiansund 35 pt.

6. Odd 35 pt.

7. Viking 29 pt.

8. Stabaek 28 pt.

9. Sarpsborg 08 27 pt.

10. Haugesund 25 pt.

11. Stromsgodset 24 pt.

12. Brann 23 pt.

13. Sandfjord 23 pt.

14. Start 19 pt.

15. Mjondalen 17 pt.

16. Aalesund 7 pt.

Campionati della Scandinavia: Svezia

Nello stato della Scandinavia gialloblu, importantissimo successo del Falkenbergs contro l‘Orebro che con questa vittoria lascia l’ultima posizione in solitaria e raggiunge il Kalmar sconfitto dall‘Elfsborg. Il Goteborg perde l’occasione di raggiungere in classifica l’AIK Stoccolma perdendo lo scontro diretto. Bella prestazione del Norrkoping che superando il Verbergs (grazie alla tripletta di Jonathan Levi)rimane al secondo posto assieme all’Elfsborg. Rallenta il Malmo che pareggia in casa del Djungarden, ma rimane comunque in testa alla classifica.

Allsvenskan 24° giornata

Falkenbergs – Orebro 2-1

Sirius – Ostersunds 2-3

Elfsborg – Kalmar 3-1

Hammarby – Mjallby 4-2

Verbergs – Norrkoping 1-3

AIK Stockholm – Goteborg 2-0

Helsingborg – Hacken 3-2

Djungarden – Malmo FF 0-0

Classifica aggiornata campionato svedese

1. Malmo FF 48 pt.

2. Norrkopping 39 pt.

3. Elfsborg 39 pt.

4. Hacken 38 pt.

5. Sirius 35 pt.

6. Hammarby 36 pt.

7. Djungarden 34 pt.

8. Ostersunds 33pt.

9. Mjallby 31 pt.

10. AIK Stockholm 30 pt.

11. Orebro 30 pt.

12. Varbergs 27 pt.

13. Goteborg 24 pt.

14. Helsingborg 24 pt.

15. Falkenbergs 19 pt.

16. Kalmar 19 pt.

Campionati della Scandinavia: Finlandia

Seconda sconfitta consecutiva per il KuPS che questa volta perde in casa con il SJK, ne approfitta l’HJK che con la rotonda vittoria sull’HIFK passa a condurre da solo la classifica del campionato finlandese. Importante vittoria dell’Inter Turku che con una doppietta dello sloveno Filip Valencic supera l’Ilves e rimane aggrappato alla terza posizione.

Veikkausliiga 20° giornata

Ilves – Inter Truku 0-2

Marienahn – SJK 2-3

KuPS – Honka 0-2

HJK -HIFK 3-0

Lahti – Haka 0-0

TPS Turku – Rovaniemi 4-1

Classifica aggiornata campionato finlandese

1. HJK 44 pt.

2. KuPS 41 pt.

3. Inter Turku 37 pt.

4. Honka 34 pt.

5. Ilves 30 pt.

6. Lahti 29 pt.

7. SJK 26 pt.

8. HIFK 25 pt.

9. Mariehamn 20 pt.

10. Haka 19 pt.

11. TPS Turku 15 pt.

12. Rovaniemi 5 pt.

Campionati della Scandinavia: Islanda

I responsabili del campionato dell’isola più a nord della Scandinavia cioè l’Islanda ,hanno deciso di posticipare l’intera giornata di Pepsideild causa problemi con il COVID19