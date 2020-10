Serie A femminile, dove vedere Juventus Fiorentina streaming e diretta tv

Serie A femminile, ecco dove vedere Juventus Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Allo Juventus Training Center di Vinovo va in scena Juventus – Fiorentina, big match della quinta giornata della Serie A femminile. La Juventus arriva a questo match a punteggio pieno in classifica con 12 punti e dopo aver vinto allo stadio San Siro contro il Milan per 1-0. La Fiorentina invece, dopo le prime tre vittorie in campionato, è stata fermata dalla rivelazione Sassuolo che è riuscito a vincere a Firenze grazie a un bel 3-1.

Il pronostico è tutto in favore della Juventus: nonostante la Fiorentina sia una delle squadre italiane più forti, le Viola hanno sempre perso in casa della Juventus e non hanno mai segnato nemmeno una rete in trasferta.

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 17 e l’arbitro della gara sarà Andrea Colombo di Como.

Dove vedere Juventus Fiorentina tv

Il big match della quinta giornata di Serie A femminile, Juventus – Fiorentina, sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati alla partita sono Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202 satellite, 483 digitale terrestre), oltre i canali in alta definizione Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Serie A HD (canale 241 satellite, 483 digitale terrestre).

Dove vedere Juventus Fiorentina streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la sfida tra Juventus e Fiorentina anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.