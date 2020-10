Serie A femminile: dove vedere Milan-Juventus, diretta tv e streaming

Questa sera allo stadio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà il match Milan-Juventus, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile.

In classifica le due squadre sono a punteggio pieno insieme con nove punti in tre partite (primo il Sassuolo con dieci ma una gara in più), dimostrando già una buona forma forte anche del fatto che sia le rossonere di mister Maurizio Ganz che le bianconere dell’allenatrice Rita Guarino, hanno subito meno conclusioni verso la propria porta e hanno un possesso palla sopra il 60%.

Da quando la Serie A è stata riformata sono tre i precedenti: i primi due nella stagione 2018-19 con un successo per parte, mentre l’ultimo la scorsa stagione con un bel pareggio per 2-2, mentre il ritorno non si è giocato causa pandemia Covid-19.

Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Fifi, Grimshaw; Longo, Giacinti, Dowie.

Juventus (4-3-3): Giuliani (P); Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Galli: Bonansea, Girelli, Cernoia.

Dove vedere Milan-Juventus, diretta tv e streaming

Il match di campionato di Serie A femminile tra Milan-Juventus in programma questa sera alle ore 20.45, sarà visibile su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 382 e 492 del digitale terrestre) con diretta a partire dalle ore 20.25.

Per gli abbonati di Sky, la partita del Giuseppe Meazza sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match odierno sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le partite stagionali attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.