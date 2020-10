Serie D, dove vedere Puteolana Taranto: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Puteolana Taranto, presentazione del match. Alle ore 15 di domenica 11 ottobre sul neutro dello stadio ‘Alfred Giraud’ di Torre Annunziata la Puteolana di mister Luca De Martino ospiterà il Taranto di mister Giuseppe Laterza, il match è valido per la 3.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Il match verrà giocato a Torre Annunziata in quanto il ‘Domenico Conte’ di Pozzuoli è inagibile e i lavori per l’adeguamento della struttura termineranno il 28 ottobre.

I campani dopo due gare di campionato hanno 3 punti (1 vittoria e 1 sconfitta) dopo la vittoria dell’esordio per 2-1 contro il Fasano e la sconfitta nell’ultimo turno contro il Gravina per 4-1.

Gli ionici, invece, sono affacciati nelle prime posizioni con 4 punti (1 vittoria ed 1 pareggio) dopo il pareggio dell’esordio per 0-0 contro il Picerno e la vittoria per 2-1 contro il Bitonto nell’ultimo turno.

Puteolana-Taranto sarà diretta dal signor Davide Giacometti di Gubbio, coaudiuvato dai signori Edoardo Salvatori di Tivoli e Andrea Cecchi di Roma 1.

Dove vedere Puteolana Taranto, diretta TV e streaming

Dove vedere Puteolana Taranto in TV e streaming. Il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digirale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e sarà visibile anche sulla pagina Facebook di 'Canale 85'. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.