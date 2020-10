Serie D, dove vedere Taranto Bitonto: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Taranto Bitonto, presentazione del match. Alle ore 15 di domenica 4 ottobre allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di mister Giuseppe Laterza ospiterà il Bitonto del grande ex Nicola Ragno, il match è valido per la 2.a giornata del girone H del campionato di Serie D.

Gli ionici sono reduci dal pareggio a ‘reti bianche’ dello stadio ‘Sanchirico’ di Villa d’Agri nel match giocato contro il Picerno; mentre il Bitonto ha perso sul terreno amico dello stadio ‘Città degli Ulivi’ contro la Fidelis Andria per 0-1. Neroverdi in ritardo di condizione dopo la poca preparazione dovuta ai postumi della combine Picerno-Bitonto che ha costretto la squadra del patron Francesco Rossiello a ripartire da zero con un nuovo tecnico e con una rosa che pian piano si sta alllestendo.

Taranto-Bitonto sarà diretta dal signor Domenico Mirabella di Napoli, coaudiuvato dai signori Massimiliano Starnini di Viterbo e Marco Giudice di Frosinone.

Dove vedere Taranto Bitonto, diretta TV e streaming

Dove vedere Taranto Bitonto in TV e streaming. Il match Taranto Bitonto, valido per la 1.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digirale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e sarà visibile anche sulla pagina Facebook di ‘Canale 85’. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.