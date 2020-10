Sosta nazionali novembre, arriva la proposta di De Laurentiis alla UEFA

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha in mente una proposta da inviare alla UEFA. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis e altri presidenti facenti parti della Lega Serie A vorrebbero chiedere alla UEFA di evitare la sosta delle nazionali di novembre, prevista da lunedì 9 a martedì 17.

La richiesta di rinviare le partite in programma a novembre è dovuta dalla crescita dei contagi di Coronavirus tra i calciatori. Nel corso dell’ultima sosta, molti giocatori sono tornati contagiati dal ritiro delle proprie nazionali. Esempio lampante è il caso Italia Under 21 che è diventata un vero e proprio mini focolaio con diversi giocatori positivi, oltre al giocatore della Roma, Amadou Diawara, e l’attaccante del Crotone, Denis Dragus.

Sarebbe troppo rischioso far effettuare lunghi viaggi ai giocatori e metterli in contatto con altri calciatori membri di altre squadre di club. Inoltre, le squadre di club hanno già un calendario pieno di impegni e i calciatori stanno giocando ogni tre giorni. Quindi, la richiesta viene fatta anche per non farli stancare ulteriormente in vista delle tante partite in programma da qui a fine dicembre.

Difficilmente la UEFA darà ascolto a questa proposta di De Laurentiis ma bisogna dire che sarebbe la cosa più giusta da fare evitare questo alto rischio di contagio.