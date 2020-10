Dopo il trionfo di Rafa Nadal al Roland Garros l’Atp stila le ultime classifiche in tempo reale e l’unico tennista ad aver fatto un importante passo in avanti nel ranking è l’argentino Diego Schwartzman il quale con la semifinale conquistata a Parigi sale dal quattordicesimo all’ottavo posto; il greco Tsitsipas toglie il quinto posto al russo Medvedev che scende al sesto. Per quanto riguarda la Top ten il serbo Nole Djokovic nonostante la sconfitta netta in finale allunga a 11.740 pt. e guarda ancora con una certa tranquillità il secondo posto dello spagnolo Nadal fermo a 9.850 pt.. L’austriaco Thiem è sempre stabile in terza posizione con 9.125 pt..

Roger Federer, assente in Francia, resta in quarta posizione a quota 6.630 pt. davanti all’ellenico Tsitsipas quinto con 5.925 pt..

Il sesto posto è nelle mani dello Zar Medvedev con 5.890 pt. che stacca di 240 pt. Atp il tedesco Zverev settimo a 4.650 pt..

Il sudamericano Schwartzman sorpassa l’italiano Daniele Berrettini e si prende l’ottava posizione con 3.180 pt. contro i 3.075 dell’azzurro, il quale scende cosi alla nona. Al decimo posto troviamo l’altro russo Andrey Rublev che con 2.974 pt. precede il francese Gael Monfils fermo a 2.860 pt.. Al dodicesimo posto c’è il canadese Shapovalov a 2.695 pt., davanti allo spagnolo Bautista tredicesimo con 2.665 pt., che precede il belga David Goffin quattordicesimo a 2.555 pt..

Fabio Fognini si divide la quindicesima piazza con lo spagnolo Carreno Busta, entrambi a 2.400 pt..

Gli altri italiani nella top 100 sono: Sonego 42mo con 1.245 pt., Sinner 46mo a 1.136 pt., Stefano Travaglia 70mo a quota 849 pt., Caruso 77mo con 802 pt. e Gianluca Mager 91mo a 717 pt.

Restano ancora fuori dai primi 100 Seppi e Cecchinato, rispettivamente al 102mo e 103mo posto con 679 pt. e 671 pt.

“Ranking Atp maschile aggiornato al 13-10-2020″

1 Djokovic 11.740 pt.

2 Nadal 9.850 pt.

3 Thiem 9.125 pt.

4 Federer 6.630 pt.

5 Tsitsipas 5.925 pt.

6 Medvedev 5.890 pt.

7 Zverev 4.650 pt.

8 Schwartzman 3.180 pt.

9 Berrettini 3.075 pt.

10 Rublev 2.974 pt.

11 Monfils 2.860 pt.

12 Shapovalov 2.695 pt.

13 Bautista 2.665 pt.

14 Goffin 2.555 pt.

15 Fognini 2.400 pt.

16 Carreno Busta 2.400 pt.

17 Khachanov 2.200 pt.

18 Wawrinka 2.185 pt.

19 Dimitrov 2.145 pt.

20 Garin 2.135 pt..

Per quanto riguarda la situazione femminile le più importanti tenniste a migliorare sono state dopo la tornata transalpina: Sofia Kenin, che dalla sesta balza alla quarta posizione, la cecoslovacca Kvitova la quale dall’undicesima raggiunge l’ottava postazione ed infine la giovane rivelazione polacca, appena diciannovenne, Iga Swiatek, che vincendo il torneo francese arriva al diciassettesimo posto rispetto al 53mo che occupava appena due settimane fa.

L’australiana Barty è prima con 8.717 pt. davanti alla Halep seconda a 7.255 pt., che ha deluso tutti al Roland Garros.

La giapponese Osaka resta al terzo posto con 5.780 pt. e vede avvicinarsi pericolosamente la statunitense Kenin quarta a 5.760 pt..

Elina Svitolina sale a 5.260 pt. e conserva il quinto posto per appena 55 pt. sulla Pliskova che è sesta con 5.205 pt..



La canadese Andreescu è settima a 4.555 pt. e precede di poche lunghezze la Kvitova, ottava con 4.516 pt..

L’olandese Bertens perde una posizione e scende alla nona fermandosi a 4.505 pt., punteggio che le consente ancora di avere un buon margine su Serena Williams decima a 4.080 pt..



Le italiane si fanno onore con Camila Giorgi al 74mo posto a quota 940 pt., e Martina Trevisan 83ma con 879 pt..

Seguono Jasmine Paolini 95ma a 785 pt., Elisabetta Cocciaretto 131ma a 568 pt., Sara Errani 137ma con 554 pt., Giulia Gatto Monticone 164ma a 432 pt. e Martina Di Giuseppe 189ma con 354 pt..

“Ranking WTA femminile aggiornato al 13-10-2020″

1 Barty 8.717 pt.

2 Halep 7.255 pt.

3 Osaka 5.780 pt.

4 Kenin 5.760 pt.

5 Svitolina 5.260 pt.

6 Pliskova 5.205 pt.

7 Andreescu 4.555 pt.

8 Kvitova 4.516 pt.

9 Bertens 4.505 pt.

10 S.Williams 4.080 pt.

11 Bencic 4.010 pt.

12 Sabalenka 3.675 pt.

13 Konta 3.152 pt.

14 Azarenka 3.122 pt.

15 Muguruza 3.016 pt.

16 Keys 2.962 pt.

17 Swiatek 2.960 pt.

18 Martic 2.850 pt.

19 Rybakina 2.696 pt.

20 Vondrousova 2.538 pt..

“Tornei della settimana”

ATP Colonia (Germania), montepremi 317.470/325.610 euro.

ATP San Pietroburgo (Russia), 1.054.242 euro.

ATP Sardinia (Italia), 271.345 euro.

Challenger Alicante (Spagna), 44.820 euro.

Challenger Lisbona (Portogallo), 44.820 euro.

Challenger Parma (Italia), 132.280 euro.