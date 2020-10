Nulla è cambiato per le prime dieci posizioni dell’ATP rispetto alla scorsa settimana.

Djokovic resta in vetta con 11.740 pt. davanti allo spagnolo Rafa Nadal che è secondo con 9.850 pt..

Il serbo torna sul campo già oggi nel torneo di Vienna contro il connazionale Krajinovic numero 30 ATP, mentre per il maiorchino ancora riposo dopo le fatiche francesi del Roland Garros.

Al terzo posto si conferma l’austriaco Thiem fermo a 9.125 pt., anche lui sarà in campo nella capitale austriaca.

Lo svizzero Federer è quarto a 6.630 pt. e precede il greco Stefanos Tsitsipas, quinto con 5.925 pt., il quale sarà anch’egli impegnato in terra austriaca in questi giorni.

Il russo Medvedev occupa la sesta piazza forte dei suoi 5.890 pt. che proverà ad incrementare nell’ATP di Vienna.

Al settimo posto troviamo il fresco vincitore del doppio torneo di Colonia il tedesco Alexander Zverev che sale a quota 5.015 pt., con cui stacca inesorabilmente l’altro russo della Top Ten Rublev che si ritrova ottavo con 3.429 pt. (anche lui in campo a Vienna).

Al nono posto l’argentino Schwartzman aumenta il suo vantaggio a 3.285 pt. sulla decima posizione occupata dal nostro Matteo Berrettini fermo a 3.075 pt..

Gli italiani migliori sono: Fabio Fognini 15mo ex-equo con l’iberico Carreno Busta entrambi a 2.400 pt., Sonego 42mo con 1.253 pt. (oggi in campo a Vienna contro il serbo Lajovic), Sinner che sale di tre posizioni e si colloca alla 43ma a 1.214 pt. ( Jannik domani sarà in gara, sempre a Vienna, contro il norvegese Ruud n.27 ATP),

Stefano Travaglia 73mo con 849 pt., Cecchinato 77mo a 811 pt., Caruso 80mo con 802 pt. ed infine chiude la Top-100 per gli azzurri Gianluca Mager 96mo a 707 pt. ATP.

Anche per quanto riguarda il Ranking femminile WTA restano invariate le prime dieci della classe con l’australiana Barty inamovibile prima con 8.717 pt..

Al secondo posto Simona Halep è stabile a 7.255 pt. davanti alla giapponese Osaka, terza con 5.780 pt..

Il quarto gradino è occupato dalla statunitense Kenin a quota 5.760 pt., che le permettono di tenere lontana la sua rivale ucraina Svitolina, quinta con 5.260 pt..

Al sesto posto c’è la ceca Pliskova che dall’alto dei suoi 5.205 pt. sovrasta la settima in classifica Bianca Andreescu ferma a 4.555 pt..

L’altra cecoslovacca Kvitova mantiene per soli 11pt. l’ottava posizione grazie ai 4.516 pt. in sua dotazione, contro i 4.505 pt. dell’olandese Bertens nona.

Chiude al decimo posto Serenona Williams con 4.080 pt..

Le italiane meglio posizionate restano ancora Camila Giorgi 75ma a 940 pt., Martina Trevisan 83ma con 879 pt. e Jasmine Paolini 94ma a 785 pt. WTA.

Tutte le altre fuori dalle prime cento sono: la Cocciaretto 130ma con 568 pt., Sara Errani 131ma a 567 pt. che sale di cinque posizioni, la Monticone 165ma a 432 pt. e chiude la Top 200 Martina Di Giuseppe 189ma con 354 pt..

