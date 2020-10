Tennis-Roland Garros: risultati terzo turno. Italiani ancora in gara

Sonego raggiunge gli ottavi superando per 3 a 0 (7-6, 6-3 e 7-6) lo statunitense Fritz numero 27 del ranking.



Dopo oltre 3 ore di gara, complice anche la pioggia, l’italiano approda con merito alla seconda settimana del prestigiosissimo torneo e ci lascia ben sperare per il proseguio del torneo.



L’astro nascente Sinner con un perentorio 3 a 0 (6-3, 7-5 e 7-5) si sbarazza della resistenza dell’argentino Coria.



Sconfitte invece per Travaglia e Stefano Cecchinato, dove il primo nulla ha potuto contro il campione Rafa Nadal che si è imposto con un netto 3 a 0 (6-1, 6-4 e 6-0) lasciando appena 5 giochi al malcapitato italiano; per il secondo invece, niente da fare contro un altro protagonista del tennis mondiale come Zverev che si impone 6-1, 7-5 e 6-3 dopo 107 minuti di tennis quasi a senso unico,

eccetto un sussulto d’orgoglio nel secondo set del pur bravo Cecchinato. Oggi si attende l’esito del nostro migliore tennista Berrettini, in cui l’Italia ripone le sue più grandi speranze, contro il qualificato Altmaier.



Raggiungono gli ottavi anche Thiem, Korda e Gaston che beffa l’elvetico Wawrinka.



Per quanto riguarda le donne sorprendente è stata la vittoria della nostra portacolori Trevisan che dopo una maratona di 2h47′ recupera e supera la Sakkari (n.24 Wta) per 2a1: 1-6, 7-6 e 6-3.



L’azzurra si regala gli ottavi e un gran balzo in avanti nella classifica che attualmente la vede al 159mo posto, e resta l’unica italiana ancora in gara.

Per lei ora una proibitiva sfida contro la Bertens, che occupa la 5ta posizione, che nel secondo turno, superò con fatica Sara Errani.

La Halep domina l’Anasimova e vola agli ottavi in meno di un ora di gioco con un secco 6-0 e 6-1.

Volano agli ottavi anche la Swiatek, la Svitolina e la transalpina Garcia.

Risultati uomini:

Rudd-Thiem 46 36 16

Martinez-Korda 46 36 16

Wawrinka-Gaston 62 36 36 64 06

Gombos-Schwartzman 67 36 36

Sonego-Fritz 76 63 76

Nadal-Travaglia 61 64 60

Zverev-Cecchinato 61 75 63

Sinner-Coria 63 75 75

Berrettini-Altmaier oggi alle ore 11:00

Ottavi del 4 ottobre:

Sinner-Zverev

Sonego-Schwartzman

Gaston-Thiem

Korda-Nadal

Risultati donne:

Trevisan-Sakkari 16 76 63

Halep-Anasimova 60 61

Swiatek-Bouchard 63 62

Svitolina-Alexandrova 64 75

Garcia-Mertens 16 64 75

Schmiedlova-Podoroska 36 26

Krejcikova-Pironkova 57 64 63

Siniakova-Bertens 26 26

Ottavi domenica 4 ottobre:

Trevisan-Bertens

Svitolina-Garcia

Podoroska-Krejcikova

Halep-Swiatek.