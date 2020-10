Teotino: “Le parole di Pirlo sono sconcertanti, Cristiano Ronaldo non doveva violare il protocollo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista e scrittore Gianfranco Teotino ha parlato così della situazione in casa Juventus: “Ronaldo è determinante ma anche senza di lui la Juve deve battere Crotone e Verona. Con il Barcellona? A parte i 3 gol annullati a Morata, non ha fatto nessun altro tiro in porta. Il giudizio che do sull’inizio di stagione della Juve è non buono. Pirlo? Una scommessa che fino ad ora non è stata vinta dalla società. Vedo problemi e confusione in campo. Inoltre da lui parole sconcertanti, le sue giustificazioni per la sconfitta con il Barcellona mi hanno preoccupato ancor di più del gioco della squadra. Ronaldo? Non doveva violare il protocollo e non doveva scrivere quello che ha scritto sui social. Ha avuto una serie di comportamenti discutibili. Il Napoli? Ieri sera la squadra di Gattuso ha dimostrato di avere alternative agli attuali titolari, vincendo sul campo della capolista della Liga. Per me è potenzialmente più forte del Milan, quasi al livello di Juve e Inter. Complessivamente dopo il lockdown c’è un po’ meno aggressività, la mancanza di pubblico provoca meno agonismo e i ritmi di gioco sono più bassi. Ma da qui a dire che sono amichevoli è un passaggio esagerato”.