Ternana, Lucarelli: “Dispiaciuto per aver regalato il primo tempo alla Casertana”

LA TERNANA PAREGGIA CONTRO LA CASERTANA IN UN MATCH DALLE MILLE EMOZIONI – La Ternana viene raggiunta in extremis dalla Casertana e torna a casa con un punticino guadagnato in una partita che era iniziata in salita per i rossoverdi, sotto di due gol dopo pochi minuti di gioco, ma che poi erano stati bravi a riprendere trovando il pareggio nei primi minuti del secondo tempo. Furlan, con un magistrale calcio di punizione, aveva portato avanti gli umbri, ma nel finale Cuppone, complice anche l’errore di Russo, ha segnato il gol del definitivo 3-3. Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha commentato il match giocato dai suoi. Queste le sue parole riportate da Ternananews.it: “Sono arrabbiato perchè abbiamo giocato solo 45 minuti. Non sono arrabbiato per il punteggio finale, ma perchè abbiamo regalato un tempo ai nostri avversari. Siamo rimasti sul pullman nel primo tempo. Da ora in poi voglio vedere la Ternana vista nel secondo tempo, ma che riesca a giocare in quel modo per tutti i 90 minuti”.

Ternana, Lucarelli soddisfatto della prova di Paulmbo

Il tecnico rossoverde ha parlato anche dei singoli giocatori: “Palumbo ha giocato tutti i 90 minuti, ma ancora non regge l’intera partita. Purtroppo ho dovuto fare altre sostituzioni forzate, ma sono contento di come ha giocato. Diakitè? Ha sentito una fitta, probabilmente ha accusato un problema muscolare. Nelle prossime 48 ore farà l’ecografia che chiarirà l’entità del suo infortunio”.